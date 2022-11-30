Isparta’da meydana gelen kazada otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Isparta’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan tabelaya, ardından ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Kaza, Isparta İstanbul Caddesi Çünür kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kaya (21) yönetimindeki 07 AKL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan tabelaya, ardından ağaca çarptı. Kazanın şiddeti ile otomobil hurdaya dönerken, çarptığı ağaç devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen araçtan sürücü ve yanında yolcu olarak Burcu Karataş (21) çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu sürücü ve ağır yaralandığı belirlenen Karataş, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil bölgeye gelen çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.