Isparta’da merdiven altı sahte içki operasyonu

Isparta’da bir eve yapılan operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirilirken, sahte içki imalatı ve fuhuş suçlarından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından sahte alkol imalatı yapan ve fuhuşa aracılık eden, fuhuş yaptıran bir grup tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere ait meskende yaptıkları aramada 450 litre merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız şartlarda üretilmiş içki ele geçirirken, aynı zamanda fuhuş yaptırdığı ve yaptığı anlaşılan 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen içkiye polis tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.