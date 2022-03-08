Isparta’da köpekten korkarak yola atlayan genç kıza araba çarptı

Isparta’da arkadaşıyla kaldığı yurda doğru yürüdüğü sırada karşısına çıkan köpekten korkarak yola atlayan 20 yaşındaki genç kıza araba çarptı.

Olay, Pazartesi günü İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte kaldıkları yurda doğru yürürken karşılarına çıkan köpekten korkan 20 yaşındaki psikoloji bölümü öğrencisi Rabia Kallı, kendini yola attı. O esnada yoldan geçen bir otomobil ise genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kızı ambulansla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Acil bölümünde yapılan müdahalenin ardından Rabia Kallı’nın kafa travması geçirmesi sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kallı’nın Muğla’da ikamet eden ailesi ise olayı duyar duymaz Isparta’ya geldi. Rabia Kallı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.