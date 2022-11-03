Isparta’da kız öğrenci yurdu çalışanına satırla saldırı girişimi

Isparta’da bulunan bir kız öğrenci yurduna elindeki satırla girmeye çalışan şahıs gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde Çünür Mahallesi’nde bulunan bir kız yurdunun önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Öğrenci yurduna gelen O.T., eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği yurt çalışanıyla konuşmak istedi. Yurda alınmayan O.T otomobilinden çıkardığı satırla içeri girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yurt görevlilerinin müdahale ettiği olayda yaralananın olmadığı öğrenildi. Olay sırasında panik yaşayan öğrenciler, yaşananları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Polis ekipleri saldırı girişiminde bulunan O.T ve yurtta aşçı olarak çalıştığı öğrenilen İ.Ö’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.