Isparta’da kadın cinayeti

Isparta’da bir şahıs, tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürerek kaçtı. Polis ekipleri her yerde cinayet şüphelisini arıyor.

Isparta’da dini nikahlı eşi Rabia Aydınlı ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden A.Y. (40), aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Rabia Aydınlı ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, A.Y. olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı’ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.