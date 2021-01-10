Isparta’da kaçak avlanan 4 kişiye 52 bin lira para cezası

Isparta’da kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye toplamda 52 bin 721 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 kişinin kaçak olarak bir tavşan ve bir yaban keçisi avladığı tespit edildi. Av malzemelerine el konulan 4 kişiye koruma altındaki türleri avlamak, avcılık belgesi olmadan avlanma ve özel kanunlarla korunan alanda avlanma yapmaktan toplam 52 bin 781 lira para cezası uygulandı.