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Isparta’da jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

ISPARTA’DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, DÜZENLEDİKLERİ UYUŞTURUCU VE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE İLE 10 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 26.10.2020, 12:29
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Isparta’da jandarmadan uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Isparta’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 10 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20-25 Ekim 2020 tarihleri arasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticaretinin önlenmesiyle amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 48 gram esrar, 36 adet narkotik madde içeren hap, 5 gram eroin, 1 gram bonzai ile 10 litre sahte viski ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu.

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