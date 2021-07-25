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Isparta’da jandarmadan tatil dönüşü sürücülere çay ikramı

Isparta’da jandarma ekipleri, bayram tatili sonrası oluşan yoğun trafikte sürücüleri dinlendirmek amacıyla durdurarak, çay ve kahve ikramında bulundu.

Asayiş 25.07.2021, 10:55
Isparta’da jandarmadan tatil dönüşü sürücülere çay ikramı
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Isparta’da jandarma ekipleri, bayram tatili sonrası oluşan yoğun trafikte sürücüleri dinlendirmek amacıyla durdurarak, çay ve kahve ikramında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi nedeniyle yollardaki denetimlerini arttırdı. Ekipler, denetimlerin yanı sıra uzun yolculuk yapan sürücüleri ve yolcuları dinlendirmek için ‘Trafikte 5 dakika mola hayat kurtarır’ sloganı ile farklı bir uygulama yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerden 5 dakika mola vermelerini isteyerek, araçlarda bulunanlara çay ve kahve ikramında bulundu. Sürücü ve yolcular uygulamadan memnuniyetlerini dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.
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