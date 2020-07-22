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Isparta’da jandarmadan eş zamanlı operasyon
ISPARTA'DA SİLAH TİCARETİ VE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI YAPAN 11 ŞÜPHELİYE AİT 13 AYRI ADRESE JANDARMA PERSONELİ TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Asayiş 22.07.2020, 17:53
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Isparta’da silah ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapan 11 şüpheliye ait 13 ayrı adrese jandarma personeli tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Yalvaç ilçe merkezi ve köylerinde silah ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 şüpheliye ait 13 ayrı adrese bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, 3 tabanca, 14 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 10 havalı tüfek, 139 tabanca fişeği, 44 av tüfeği fişeği, 7 adet av tüfeği parçası, 51 parça tarihi eser niteliği taşıyan (sikke, bilezik, yüzük, eşya) obje geçirildi. Şüpheliler hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.
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