Isparta’da halkın sağlığını tehdit eden 916 yasaklı ürün ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde düzenlenen operasyonda 916 adet yasaklı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, cinsel içerikli satılması yasaklı ürünlerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında ekipler Sav kasabası uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 505 hap, 296 jel, 79 mendil, 23 krem ve 13 içecek olmak üzere toplam 916 satılması yasak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilişkili olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Öte yandan Isparta emniyeti, vatandaşların her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirmelerini istedi.