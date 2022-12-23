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Isparta’da FETÖ mensubu eski avukat yakalandı
Isparta’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ mensubu eski avukat, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 23.12.2022, 15:22
Isparta’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ mensubu eski avukat, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri tarafından kesinleşmiş cezaları bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalarda, mahrem yapı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ mensubu eski avukat Isparta merkezde yakalandı. Zanlı cezaevine teslim edildi.