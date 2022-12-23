banner596

Son Dakika

Isparta’da FETÖ mensubu eski avukat yakalandı

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ mensubu eski avukat, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 23.12.2022, 15:22
Isparta’da FETÖ mensubu eski avukat yakalandı

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ mensubu eski avukat, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri tarafından kesinleşmiş cezaları bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalarda, mahrem yapı içerisindeki faaliyetleri nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ mensubu eski avukat Isparta merkezde yakalandı. Zanlı cezaevine teslim edildi.

Yorumlar (0)