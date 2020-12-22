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Isparta’da düzenlenen operasyonda tuvaletten uyuşturucu çıktı
Isparta’da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda ikamet içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 22.12.2020, 16:42
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Isparta’da emniyet ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda ikamet içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 20 Aralık günü Bağlar Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikameti içerisinde ve tuvalete atılmış vaziyette 85,49 gram metamfetamin, 2 bin 400 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt,1 adet 7.65 mm. çapında tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapılırken, 1 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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