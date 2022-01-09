Isparta’da durdurulan araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı ve şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Eğirdir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Konya istikametine gitmekte olan 34 KC 2299 plakalı araç durduruldu ve araçtaki şahısların GBT sorguları yapıldı. Şüphe üzerine üstü aranan Murat K. isimli şahsın üzerinden, peçeteye sarılı kalp şeklinde 1 adet turuncu renkli uyuşturucu hap ve iki adet kırık sarı renkli uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara polis tarafından el konulurken, şüpheli Murat K. ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.