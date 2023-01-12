Isparta’da doktoru darp eden şüpheli gözaltına alındı

Isparta Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak hasta yakını tarafından darp edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün Isparta Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak ile hasta yakını H.A arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktor, hasta yakını tarafından darp edildi. Doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunması üzerine şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, olayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Bugün Isparta Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği’nde görev yapan meslektaşım Op. Dr. Doğan Ak’ın bir hasta yakını tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim" dedi.