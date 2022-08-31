Isparta’da caddede unutulan şüpheli çantadan bebek bezi çıktı

Isparta’da yol üzerinde bulunan şüpheli çanta tedirginliğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği çantada bebek bezi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Isparta merkezde bulunan Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekiplerinin çalışması sonucu çanta içerisinde bebek bezi ve bebek eşyaları olduğu belirlendi. Çanta sahibi kısa süre sonra olay yerine gelerek çantayı unuttuğunu belirterek teslim aldı.