Isparta’da bir ayda 17 bin 816 şahıs sorgulandı

Isparta’da polis ekipleri bir ay süren denetimlerinde 17 bin 816 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

01-30 Eylül 2021 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması için şehrin farklı noktalarında 200 sabit ve seyir halinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 17 bin 816 kişinin kaydı sorgulandı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda bulunan ayrıca çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 18 şahıs yakalanarak, haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 kişiye de tutanak tanzim edildi. 28 araç incelendiği denetimlerde; 1 ruhsatlı tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 14 dolu fişek, 4 bıçak ele geçirildi.

Ekiplerin ayrıca bin 232 ihbarın da gereğini yaptığı bildirildi.