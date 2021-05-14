Isparta’da arazi kavgasında 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Baklan köyünde arazi kavgasında av tüfeğiyle 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutulandı.

Olay dün saat 20.30 sıralarında Baklan köyü Musluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. (29), arazi anlaşmazlığı yaşadığı Mustafa Şenol’u(25) cep telefonuyla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Şenol arkadaşı Mustafa Aslancan (33) ile birlikte İbrahim A.’nın yanına gitti. Burada İbrahim A. ile Mustafa Şenol arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında yanındaki av tüfeğini eline alan İbrahim A., Mustafa Şenol ve Mustafa Aslancan’a ateş etti. Olayda Mustafa Aslancan hayatını kaybederken, Mustafa Şenol, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şenol’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarmaya teslim olan İbrahim A., karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İbrahim A., çıkarıldığı nöbetçi ceza sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağıllı köyü muhtarı Fevzi Özdamar, İbrahim A.’nın olayın ardından kendisini aradığını belirterek, “İbrahim A., Mustafa Şenol ve Mustafa Aslancan’ı aracında bulunan av tüfeği ile vurmuş. Olayın ardından şahsımı aradı. Ateş ettiğini ve öldürdüğünü söyledi. Ben de hemen telefonu kapatıp İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdim. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Mustafa Şenol, Isparta’da hastaneye kaldırıldı” dedi.