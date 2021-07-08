banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Z kuşağı için TikTok'dan iş başvuru dönemi başlıyor!
Z kuşağı için TikTok'dan iş başvuru dönemi başlıyor!
TMSF Başkanı değişti! Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş...
TMSF Başkanı değişti! Yeni başkan Fatin Rüştü Karakaş...
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi
Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi

Isparta’da 64 şişe kaçak içki ele geçirildi

Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 64 şişe kaçak içki ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş 08.07.2021, 14:53
Isparta’da 64 şişe kaçak içki ele geçirildi

Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 64 şişe kaçak içki ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gönen ilçesinde bir şahsın araç ile kaçak içki taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçti. 6 Temmuz günü Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Gönen ilçesi sınırlarında durdurulan araçta yapılan aramada bandrolsüz ve sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 64 şişe kaçak içki ele geçirildi. Araçta bulunan E.C. (31) ve İ.K. (30) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak içkilere de el konuldu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu