Isparta’da 29 bin 188 kullanımlık kağıt uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da jandarma, düzenledikleri operasyonda 29 bin 188 kullanımlık kağıt uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’nca 28-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 29 bin 188 kullanımlık sentetik cannabinoid bonzai (kağıt uyuşturucu), 2 gram metamfetamin ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, biri hakkında ‘uyuşturucu madde imal/ticareti’ diğeri hakkında da uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.