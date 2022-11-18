Isparta’da 21 şok uygulamada 601 şahıs sorgulandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamalarda 601 şahıs sorgulanarak, 6’sı hakkında adli işlem başlatıldı.

Yunus Timleri tarafından 07-13 Kasım tarihleri arasında asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan 21 şok uygulamada 601 şahıs sorgulandı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerek 6 kişi hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.