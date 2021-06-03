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Isparta’da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri, hakkında 20 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı evde yakaladı.

Asayiş 03.06.2021, 11:52
Isparta’da 20 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri, hakkında 20 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı saklandığı evde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Vatan Mahallesi’nde ikamet eden ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 20 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Ç., 2 Haziran’da saklandığı ikametinde yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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