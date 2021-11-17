banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Isparta’da 20 milyonluk vurgun iddiası

Isparta’da, tek binada aynı dairenin birden fazla kişiye satılarak dolandırıldıklarını iddia eden 40 kişi suç duyurusunda bulundu. 5 katlı 20 daireli apart olarak planlanan binaya yazılan yaklaşık 40 kişi, yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldırıldıklarını ve apartı yapan firmanın Isparta’yı terk ettiğini ileri sürdü.

Asayiş 17.11.2021, 10:11
Isparta’da 20 milyonluk vurgun iddiası

Isparta’da, tek binada aynı dairenin birden fazla kişiye satılarak dolandırıldıklarını iddia eden 40 kişi suç duyurusunda bulundu. 5 katlı 20 daireli apart olarak planlanan binaya yazılan yaklaşık 40 kişi, yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldırıldıklarını ve apartı yapan firmanın Isparta’yı terk ettiğini ileri sürdü.

Isparta’da 2015 yılında Bahçelievler mahallesi 109 Cadde üzerine yapılması planlanan 5 katlı 20 daireli apart, temeli atıldıktan sonra atıl bir şekilde kaldı. Binadaki apartlara yazılan yaklaşık 40 kişi parasını ödedikleri evlerin başka kişilere de satıldığını, ödedikleri paraların ve ev hayallerinin boşa gittiği gerekçesiyle bina önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Ödedikleri paraların ve evlerinin ellerinden gittiğini söyleyen vatandaşlar sonuca ulaşamayınca mahkemeye başvurdu.

Aparta yazılan vatandaşlardan biri olan Rıfat Öztürk aparta temelden girdiklerini belirterek, "Belli bir süre sonra apartın teslim edileceği söylendi, ancak bina yarıda kalınca dolandırıldığımızı anladık. Biz topraktan bu binayı aldığımızda belli bir süre sonra binanın teslim edileceği söylendi daha sonra inşaat böyle yarıda kalınca araştırmaya başladığımızda bizim gibi daha çok mağdurun olduğunu öğrendik” dedi.

Aynı daire 10 kişiye satıldı

2015 yılında temeli atılan bina inşaat halindeyken inşaat firması 8 numaralı daireyi iddiaya göre en az 10 kişiye daha satmış. Mağdur olduğunu belirten Rıfat Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti. “Benim satın aldığım 8 numaralı daire benimle beraber en az 10 kişiye daha satılmış durumda olduğunu öğrendim.2018 yılında mağdurlar olarak hepimiz savcılığa gidip dilekçelerimizi verdik. Biz mağdur olduk diğer vatandaşlarımız mağdur olmasın, çünkü bizi dolandıranlar Isparta’dan kaçıp gitti. En az 40 vatandaşımız dolandırıldı. Mağdurlar grubu kurduk gün geçtikçe sayımız artıyor. Isparta savcılığından yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tapuyu başka birine binayı başka birine satmışlar

Binanın temeli atıldıktan sonra satış işlemlerine başlayan inşaat firmasının binanın tapusunu başka şahıslara, daireleri ise başka şahıslara sattığını ileri süren ve 2016 yılında 900 gram altın bozdurup 80 bin lira para verdiğini anlakan Rıfat Öztürk “Avrupa’da yaşayan bir ağabeyimiz var binayı ona komple satmışlar. Tapular ise başka birinde mağduriyetimiz çok büyük, yaklaşık 5 yıl önceki rakamla 20 milyon lira dolandırıldık. Ben şahsen 2016 yılında 900 gram altın bozdurarak 80 bin lira para verdim, şu an 900 gram altın 550 bin liraya denk geliyor” dedi.

“8 numaralı daireyi bende satın aldım”

Apart sahibi olmak isterken dolandırılan İsmail Yıldız ise 8 numaralı daireyi kendisinin de satın aldığını belirterek “ Bizde mağduruz şahıslara şu an ulaşamıyoruz nerede oldukları da belli değil, aldığımız duyumlara göre başka illerde de vatandaşlarını dolandırdıklarını öğreniyoruz. 8 numaralı daireyi Rıdvan kardeşim gibi bende satın aldım mağduruz yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Apart sahibi olmak için kendi evini sattı 200 bin lira nakit para verdi

Apart sahibi olma hayali olan İsmail Çınar ise 2015 yılında evini satarak 4 apart alma hayaliyle inşaat firmasına başvurdu ancak kendi evinden de olan Çınar “2015 yılında bir apart sahibi olalım diye niyet ettik paramız yoktu inşaat firmasına dairemizi satalım, onlar bize 4 apart versin diye düşündük. Dairemiz o zaman 160 bin lira civarındaydı 200 bin lirada nakit para verdik, apartlarımızı alamadık dolandırıldık mağduruz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6