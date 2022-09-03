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Isparta Senirkent’te orman yangını
Isparta’nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Isparta Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Asayiş 03.09.2022, 15:28
Isparta’nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, Isparta Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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