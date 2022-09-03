Isparta Senirkent’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Isparta Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.