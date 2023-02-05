Isparta beyaza büründü, karın tadını vatandaşlar kar topu oynayarak çıkardı

Isparta’da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Karın yağışını fırsat bilen vatandaşlar kartopu oynadı. Kar yağışı dolayısı ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için okullar yarın tatil edildi.

Isparta’da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte şehir beyaza büründü. Belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı iş makinaları ve temizleme araçlarıyla yolları temizledi. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar keyifli anlar geçirip kartopu oynadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışının yarın gece etkisini kaybedeceği bildirildi.

Okullar tatil edildi

Öte yandan kar yağışı dolayısı ile yarın eğitime bir günlük ara verildi. Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Isparta ili genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesine bağlı olarak, karayolları ile köy ve mahalle yollarında oluşan buzlanmadan dolayı ulaşımda sorunlar yaşanması sebebiyle, öğrencilerimizin ve eğitim personelinin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü eğitime 1 bir gün süre ara verilmesine karar verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.