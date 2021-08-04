İspanyol yangın söndürme uçakları Köyceğiz’e müdahale ediyor

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde Perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Dağlık bölgede devam eden yangına 2 helikopterin yanı sıra İspanya’dan gelen 2 yangın söndürme uçağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait yangın söndürme araçları ve Ankara Çevik Kuvvet’e bağlı TOMA’lar da müdahale ediyor.

29 Temmuz Perşembe günü Muğla’nın Köyceğiz Yeşilköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Yangın dün yerleşim yerlerine tehdit edince ilçeye bağlı Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka Mevkii, Taşdibi Mahalleleri’nde yaşayanlar binlerce insan tahliye edilmişti.

Yangın dün özellikle Zeytinalanı’nın yanı sıra, Köyceğiz’in dünyaca ünlü doğal hazinesi Yuvarlakçay’ın bulunduğu, Çayhisar ve Pınar bölgelerini tehdit etmişti. Gece boyunca ilerleyen yangın bugün Karayel mevkii ile Kavacık Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yangına havadan ve karadan müdahale edildi ancak yangın dağlık ve ormanlık arazideki yayılışını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle bugün de ilçeye bağlı Sazak Mahallesi’nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

İspanya yangın söndürme uçakları müdahale etti

Türkiye’deki yangın nedeniyle Türkiye’ye destek veren ülkeler arasında yer alan İspanya Hava Kuvvetlerine ait “43 Grupo” birime mensup 2 yangın söndürme uçağı, bir ulaştırma uçağı ve 27 pilot Salı günü gelmişti.

İspanya’dan gelen yangın söndürme uçakları gün boyu Köyceğiz’deki yangına müdahale ettiler.

Yangına ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yangın Söndürme Araçları, Ankara Çevik Kuvvet’e bağlı TOMA’lar da müdahale ettiler.