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İspanyol Merdivenleri’nden scooter fırlatan turistler, 25 bin euro hasara yol açtı

İtalya’da 2 ABD’li turist elektrikli scooter’larını ünlü İspanyol Merdivenleri’nden aşağı atarak 25 bin euroluk hasara neden oldu.

Asayiş 10.06.2022, 16:54
İspanyol Merdivenleri’nden scooter fırlatan turistler, 25 bin euro hasara yol açtı

İtalya’da 2 ABD’li turist elektrikli scooter’larını ünlü İspanyol Merdivenleri’nden aşağı atarak 25 bin euroluk hasara neden oldu.

İtalya’nın başkenti Roma’da, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde 2 ABD’li turist, tarihi İspanyol Merdivenleri’ne çıkarak elektrikli scooter’larını aşağı fırlattı. Şehirdeki kültürel miras ofisi tarafından yapılan açıklamada, turistlerin scooter’larını merdivenlerden aşağıya 3 kez fırlatması sonucu basamaklardan birinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, olay nedeniyle 10 santimetrelik mermerin yerinden oynadığı ve 25 bin euroluk restorasyon maliyetine yol açtığı kaydedildi. Olayın ardından 2 turist gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 28 ve 29 yaşlarındaki biri erkek diğeri kadın turistlerden her birinin 400 euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Turistlerin ayrıca 2 gün boyunca Roma’nın tarihi şehir merkezine girmesi de yasaklandı.

Mayıs ayında ise, 37 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı bir turist, kiralık lüks aracı tarihi merdivenlerden aşağıya sürmüş ve hasara yol açmıştı.

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