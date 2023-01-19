İspanya’nın kuzeyini fırtına vurdu: 1 ölü

İspanya’nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın kuzey bölgelerini Fien Fırtınası vurdu. Pazartesi gününden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı. Özellikle Galiçya, Asturias, Cantabria ve Bask bölgesinde etkili olan fırtına, yoğun kar yağışını beraberinde getirdi. Bask bölgesindeki Bermeo limanında 80 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşlı adamın cansız bedeninin kıyıya yakın bir yerde sürüklendikten sonra Kızıl Haç tarafından kurtarıldığı aktarıldı.