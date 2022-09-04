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İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
Asayiş 04.09.2022, 21:24
İspanya’dan kalkış yapan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi.
Puan Durumu
|Takımlar
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|5
|11
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|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
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|9
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|6
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|5
|6
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|5
|6
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|5
|5
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|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
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|4
|3
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|3
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|1
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|1
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|0
|Takımlar
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|4
|10
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|4
|7
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|7
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|5
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|3
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|3
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|3
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|2
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|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
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|1
|19. Altay
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. Chelsea
|6
|10
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|6
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|9
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|5
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|7
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|7
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|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Osasuna
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Villarreal
|3
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
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|3
|4
|12. Girona
|4
|4
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|4
|14. Valencia
|3
|3
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|4
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|3
|1
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|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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