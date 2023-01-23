İspanya’da Ukraynalıları kaçak sigara üretiminde kullanan çete çökertildi

İspanyol polisi, Ukraynalı mültecileri 3 fabrikada kötü koşullarda kaçak sigara üretiminde kullanan çeteyi çökertti.

İspanya’da 3 fabrikada kaçak sigara üreten ve bu fabrikalarda da Ukraynalı mültecileri de kötü koşullarda çalıştıran bir çete çökertildi. İspanyol polisinin Avrupa Polis Teşkilatı’nın (Europol) desteği ile ülkenin 3 farklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Tütün kaçakçılığı yaparak kaçak sigara üreten çeteni kaçak sigaraları İspanya ve yurtdışına sattıkları tespit edildi. Operasyonda 37.5 milyon Euro değerinde tütün ürünlerinin yanı sıra lüks araç, mücevher ve yüklü miktarda nakit para eşle geçirildi. Polis ekipleri 20’den fazla evde, endüstriyel binalarda ve mağazadalardı arama yaparken çetenin kenevir tarlaları oluşturarak uyuşturucuya yöneldiğini açıkladı.

Polis, İspanya’ya sığınan Ukraynalı mültecilerin fabrika içerisindeki prefabrik sığınaklara yerleştirildiğini, burada sıkışık bir halde yaşadıklarını ve uzun saatler çalıştırıldıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler’e göre, Rusya-Ukrayna Savaşının ardından 8 milyon Ukraynalı Avrupa ülkelerine sığınırken 160 bin Ukraynalı ise İspanya’da yaşıyor.