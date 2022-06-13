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İspanya’da tren kazası: 22 yaralı

İspanya’nın Tarragona Eyaleti, Vila-seca’da bir yolcu treni ile lokomotifin çarpışmasının ardından meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

Asayiş 13.06.2022, 12:39
İspanya’da tren kazası: 22 yaralı

İspanya’nın Tarragona Eyaleti, Vila-seca’da bir yolcu treni ile lokomotifin çarpışmasının ardından meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.

İspanya’nın Tarragona Eyaleti, Vila-seca’da içinde 75 yolcunun olduğu bir yolcu treni ile lokomotif kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin gelmesinin gelmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kuzeydoğu Katalonya bölgesel hükümeti, hastaneye kaldırılan yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğunu belirtirken, İspanya’nın ADIF Demiryolu Altyapı Şirketi, yük treni motorunun fren sorunu olduğunu bildirdi.

Kazanın ardından Tarragona’dan Vila-seca’ya ve Cambrils’ten Reus’a giden R15, R16 ve R17 hatları da dahil olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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