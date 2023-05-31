İspanya’da sel: Araçlar yollarda kaldı
İspanya’nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.
Asayiş 31.05.2023, 10:59
İspanya’nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, araçlar yollarda kaldı.
İspanya’da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki Valencia ve Murcia özerk bölgelerinde yoğun yağış, seli beraberinde getirdi. Valencia Alicante’de araçlar yollarda kaldı, ara sokaklarda su baskınları meydana geldi.
İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), yağışın devam edeceği uyarısında bulundu.