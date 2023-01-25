İspanya’da samuray kılıçlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İspanya’nın güneyinde bir kilisede düzenlenen samuray kılıçlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İspanya’nın güneyinde yer alan Algeciras kentindeki bir kilisede samuray kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırının faili olduğu tahmin edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. İspanya basını, yaralılar arasında kilisenin papazının bulunduğunu ve saldırıda ağır yaralandığını belirtti.