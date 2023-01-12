Son Dakika
İspanya’da limanda yangın: 80 tekne alev alev yandı
İspanya’nın Marbella kentindeki bir limanda çıkan yangında yaklaşık 80 tekne küle döndü.
Asayiş 12.01.2023, 15:01
İspanya’nın Marbella kentindeki bir limanda çıkan yangında yaklaşık 80 tekne küle döndü.
İspanya’nın güneyindeki Marbella kentinde bir limanda bulunan bakım-onarım tesisinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye gönderilirken, alevler limanda giderek yayıldı. Limandaki 80’e yakın tekne alevlere teslim oldu. Limanın girişi kordon altına alınırken, alevler 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.