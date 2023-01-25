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- İspanya’da bir kişinin samuray kılıcı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İspanya’da bir kişinin samuray kılıcı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Asayiş 25.01.2023, 22:57
- İspanya’da bir kişinin samuray kılıcı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İspanya’da bir kişinin samuray kılıcı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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