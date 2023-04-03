İspanya’da balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 1 kayıp

İspanya’nın Cantabria Denizi açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

İspanya’nın kuzeyindeki Cantabria Denizi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Cantabria Özerk Topluluğu Başkanı Miguel Angel Revilla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Botta 10 kişi bulunuyordu. Şu an 7 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp ve 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Yerel saatle 05.30 sıralarında yaşanan olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birinin İspanyol diğerinin ise Ganalı olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise Perulu olduğu belirtildi.