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İspanya’da balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 1 kayıp

İspanya’nın Cantabria Denizi açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Asayiş 03.04.2023, 11:43
İspanya’da balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 1 kayıp

İspanya’nın Cantabria Denizi açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

İspanya’nın kuzeyindeki Cantabria Denizi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Cantabria Özerk Topluluğu Başkanı Miguel Angel Revilla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Botta 10 kişi bulunuyordu. Şu an 7 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp ve 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Yerel saatle 05.30 sıralarında yaşanan olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birinin İspanyol diğerinin ise Ganalı olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise Perulu olduğu belirtildi.

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