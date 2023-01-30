İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin, Baba Yusuf Ziya Gümüşşel, anne Fatıma Gümüşel hakkında 18 yıldan az olmamak kaydıyla, imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçundan 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis istemiyle açılan davaya başlandı.