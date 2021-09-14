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İşletmeci kepçe ile kendi araçlarını ezdi

Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağı işletmecisi, bilinmeyen bir nedenle kepçeyle iş yerinde bulunan 5 kamyonu ezdi.

Asayiş 14.09.2021, 11:12
İşletmeci kepçe ile kendi araçlarını ezdi

Şırnak Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağı işletmecisi, bilinmeyen bir nedenle kepçeyle iş yerinde bulunan 5 kamyonu ezdi.

İşletme sahibi Hakan M., çalışanlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kepçe ile ezilen kamyonların olay anı kameraya yansıdı. Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş 5 kamyonun kabin kısımlarını ezdi. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M.’nin iş makinesiyle ezdiği araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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