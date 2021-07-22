İşlek caddede şüpheli çanta alarmı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan işlek cadde üzerindeki şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı ve mağazaların yoğunlukta olduğu İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir mağaza önüne bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin kontrolünde çantanın içerisinde kıyafet olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.