banner528

banner549

banner547

Son Dakika
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği

Islak zeminde duramayan araç, önündeki araca çarptı

Erzurum’da süratli bir şekilde seyir halinde olan araç kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 06.08.2022, 09:43
Islak zeminde duramayan araç, önündeki araca çarptı

Erzurum’da süratli bir şekilde seyir halinde olan araç kırmızı ışıkta duramayınca önündeki araca çarptı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Erzurum-Dadaşkent yolunda 61 KU 044 plakalı araç, süratli bir şekilde ilerlerken kırmızı ışıkta duramaması sonucu 25 ACD 365 plakalı araca arkadan çarptı. Olayda yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza yapan araçlardan birinde bulunan küçük bir çocuk ise ıslak zeminde duramadıklarını ve öndeki araca çarparak durduklarını anlattı. Trafik polisleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu