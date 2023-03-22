İslahiye’de yıkılan binalara ilişkin soruşturmada 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalara yönelik soruşturma çerçevesinde firari 1 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar gören Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde süren soruşturmalar çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olan ve hakkında aranma kaydı bulunan 1 firari şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.