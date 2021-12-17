İslahiye’de sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep’in İslahiye İlçesinde gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Otobüs şoförü olan Ökkeş Özkan, sis nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirterek, "Sis lambalarımızı ve farlarımızı yakarak dikkatli bir şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Sis yer yer 5 ila 20 metre arasında yoğunlaşıyor. Dikkatli olduğumuz için herhangi büyük bir sorun yaşamadık. Herkesin sise karşı dikkatli olmasını öneriyorum” diye konuştu.