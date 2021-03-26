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İslahiye’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 26.03.2021, 21:49
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İslahiye’de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesine bağlı H. Ali Öztürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası olmayan ve seyir halinde olan iki motosikletin seyir halindeyken kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Mustafa P. ile diğer sürücü Ahmet S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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