İskoçya’daki Ben Nevis Dağı’nda 1 dağcı öldü, 2 dağcı yaralandı

İskoçya’nın Ben Nevis Dağı’nda mahsur kalan 17 dağcıdan 1’i düşerek hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İskoçya’daki bin 344 metrelik irtifasıyla Büyük Britanya adalarının en yüksek dağı olan Ben Nevis’teki tırmanış kötü bitti. Tırmanışa geçen 17 dağcının dün mahsur kalması sonucu gelen ihbar üzerine arama-kurtarma çalışmalarında ekipler, 28 yaşındaki 1 dağcının 300 metre yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. İskoçya polisi ise yaptığı açıklamada, 29 ve 37 yaşlarındaki 2 kişinin kurtarma çalışmaları sırasında yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini belirterek, “Ölümle ilgili şüpheli bir durum yok. Olayın tam raporu savcıya sunulacak” ifadelerini kullandı.