İSKİ şantiyesinde su kuyusuna düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Arnavutköy’de İSKİ şantiyesinde su kuyusuna düşen bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı işçiye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi’nde İSKİ’ye ait olan bir şantiye de çalışma esnasında kuyuya düşen bir işçi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kuyuya düşen işçi itfaiye ekiplerinin kurmuş olduğu merdiven sistemi ile kurtarıldı. Yaralı işçi sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kurtarılma anı cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. Görüntülerde arkadaşlarının kuyuya düşen işçiye tedirgin bir şekilde Kürtçe, “Sıkı tutun seni yukarı çıkartacağız, acele etme yavaş yavaş yukarı doğru gel” dedikleri de duyuldu.