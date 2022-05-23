İskenderun’daki cinayete 5 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Mayıs Cuma günü Dumlupınar Mahallesinde Fevzi Parlar (25), adlı şahıs husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı. Parlar’ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Ş.B., E.İ., K.K., Ç.B. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.