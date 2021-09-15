banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

İskenderun’da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.09.2021, 14:00
İskenderun’da yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynatan şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik belirlenen 14 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. 35 şüpheli şahıs işlemleri için Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar hard diski, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet bilgisayar kasası, 1 adet kupon yazıcısı, 3 adet bahis kuponu, 2 adet flaş bellek, 600 euro, 104 dolar, 1 adet pompalı tüfek, 22 adet fişek ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0