banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 170 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 06.08.2022, 15:29
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 170 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Barbaros Mahallesi’nde bulunan S.G.’nin ikametinde yapılan aramada, poşet içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.G. ile A.H.K. adlı 2 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu