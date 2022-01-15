İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; tespit edilen adreslerde arama yapıldı.

S.S., S.C., A.Y., ile yabancı uyruklu G.Ş. ve İ.K.’nın ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramada; 23,20 gram esrar, 19.64 gram metanfetamin, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.