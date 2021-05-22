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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskında çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Asayiş 22.05.2021, 14:40
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskında çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 gün süren kapsamlı çalışmalar neticesinde 71 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı. 1 şahısta ruhsatsız av tüfeği, 1 şahısta çalıntı bisiklet bulundu. Ayrıca 79,35 gram sentetik kannabinoid, 101 adet captagon hap, 27,14 gram metamfetamin, 672,78 gram esrar, 2 adet dişi Hint keneviri, 65,72 eroin, 40,78 gram takoz esrar, 19,60 gram kenevir tohumu, 1 gram toz esrar, 1 gram kokain, 10 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ile 1 adet ekstasy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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